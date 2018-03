publié le 08/03/2018 à 13:58

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dénonce la "démagogie" de certains élus concernant la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Ce dernier assure que cette mesure ne vise en aucun cas à augmenter les recettes de l'État.



"Je ne suis pas démagogue, je suis à l'écoute de mes concitoyens qui prennent leur voiture tous les jours dans ma circonscription rurale", rétorque Laure de La Raudière, députée du groupe UDI-Agir d'Eure-et-Loire. Selon elle, cette décision créée un "sentiment d'injustice" dans la population.

"Ça va bien au-delà de cette mesure. C'est un sentiment qui existe depuis plusieurs années dans les territoires ruraux, qui sont oubliés (...) Ça en rajoute sur tous les problèmes que vivent ces habitants au quotidien", regrette Laure de La Raudière.

La députée souligne également que cette mesure "a été mal prise", évoquant les résultats de l'expérimentation jamais rendus publics. "On nous dit qu'il n'y a pas eu assez de recul pour fournir les conclusions et on va généraliser l'expérimentation pour avoir plus de recul. Je pense que la bonne décision aurait été de dire 'on prolonge l'expérimentation'", note Laure de La Raudière.