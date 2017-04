publié le 11/04/2017 à 16:31

À 13 jours du premier tour de la présidentielle, la campagne officielle est ouverte. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau et François Fillon disposent désormais d'une égalité stricte des temps de parole sur les ondes comme à la télévision.



Leurs affiches ont été collées sur l'ensemble des panneaux, installés devant les 36.000 mairies de France et les programmes des 11 candidats à l'élection suprême ont été envoyés dans les boîtes aux lettres de tous les Français. Ce 10 avril est aussi le premier jour de diffusion des spots de campagnes sur les chaînes de télévision du service public. Chaque candidat dispose de 43 minutes entre le 10 et le 21 avril, soit dix spots d'une minute trente et huit de trois minutes trente.



Comme à l'époque d'Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière, a débuté son clip avec l'adage "Travailleuses, travailleurs". Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, a parodié son passage polémique dans l'émission de France 2, On n'est pas couché. Quant à Benoît Hamon, son clip a pour auteure la réalisatrice Valérie Donzelli.