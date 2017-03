publié le 13/03/2017 à 08:32

Gérard Collomb, Alain Madelin, Daniel Cohn-Bendit, François de Rugy, Robert Hue... À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les ralliements se multiplient pour Emmanuel Macron. Des soutiens de tous bords politiques qui interpellent grandement. Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et soutien de Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle, dénonce cette position sur l'échiquier politique : "Je ne sais pas ce qu'est le macronisme. Plus je regarde les soutiens de part et d'autre, plus je vois cette horde de gens disparates rejoindre Emmanuel Macron, moins je ne sais ce qu'est le macronisme", déplore-t-il au micro de RTL.



Selon Thierry Mandon, le cadre est important dans cette France "déstructurée". "Il y a besoin de repères, de terres fermes... Il faut être enraciné et Emmanuel Macron ne s'est enraciné dans aucune histoire. C'est une personnalité nouvelle qui construit une campagne autour d'elle même. Ce n'est pas ma conception du débat public", critique-t-il.