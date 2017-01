VIDÉO - Le député des Yvelines a épinglé Manuel Valls sur sa capacité à tenir ses promesses, celles sur lesquelles la gauche a été élue en 2012.

> Hamon à Valls : "Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes" Crédit Média : Capture d'écran France 2

par Ludovic Galtier publié le 25/01/2017 à 23:23

Le vaincu du second tour de la primaire de la Belle Alliance populaire soutiendra-t-il le vainqueur ? Revenu universel, travail, modèle social... Les divergences entre Benoît Hamon et Manuel Valls sont si tranchées, le rassemblement au soir du 29 janvier est-il toujours d'actualité ? Sur le plateau de Primaire de Gauche : le Grand Débat mercredi 25 janvier, les deux finalistes ont répondu par l'affirmative. "Je me suis engagé dans cette primaire avec des règles qui ont été posées, j'accepterai le verdict de cette élection", a lancé Benoît Hamon.



Manuel Valls, faisant mine que la question ne se pose pas, a garanti qu'il "respecte les règles". Avant d'adresser un coup droit qu'il espérait gagnant en direction de Benoît Hamon. "D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles, cela n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces deux dernières années." Mais le retour, gagnant cette fois, de son adversaire n'a pas tardé. "Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu", a dégainé l'ancien ministre de l'Éducation.



Impossible alors pour Manuel Valls d'en rester là. L'ancien chef du gouvernement a tenu à avoir le dernier mot. "Sur bien des sujets, nous les avons respectées. Soyons fiers de ce que nous avons engagé, ne soyons pas toujours dans ce regard critique, un peu triste. C'est la gauche qui dresse toujours en permanence des procès en trahison. Soyons exigeants pour l'avenir, mais soyons aussi fiers de ce que nous avons fait depuis 2012, tout de même." Le mot de la fin ?