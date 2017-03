publié le 09/03/2017 à 23:47

L'épisode de la gifle lui a servi de tremplin. Nolan Lapie, jeune Breton de 18 ans, s'était fait connaître il y a deux mois en giflant Manuel Valls, à l'occasion d'une visite de l'ancien Premier ministre à Lamballe. Le voilà désormais parmi les candidats à l'élection présidentielle. Dans une vidéo publiée sur YouTube et sa page Facebook, Nolan Lapie présente sa démarche comme une "volonté de dénoncer les dérives actuelles mais surtout de proposer un programme devant nous permettre à tous de construire un avenir meilleur".



Le plus sérieusement du monde, le jeune homme détaille quelques-unes de ses propositions comme l'instauration d'une nouvelle république basée sur une démocratie participative, "la suppression du salaire à vie des élus", "la promotion d’une liberté totale d’Internet", "la sortie de l’euro pour retrouver notre souveraineté monétaire" et "la suppression du mariage pour tous". À l'échelle locale, Nolan Lapie, proche des mouvements identitaires bretons, souhaite le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne et l’arrêt du projet controversé d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Le "gifleur" de Manuel Valls ne dispose que d'un peu plus d'une semaine pour réunir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour valider sa candidature. Nolan Lapie refuse de dire si des maires le soutiennent. "Mais obtenir les 500 signatures va être compliqué", a-t-il admis dans le journal Ouest-France. Six personnes composent son équipe de campagne, dont l'humoriste Dieudonné.

"Je pense que la gifle contre Manuel Valls, en janvier à Lamballe, a déclenché ma décision. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis pour le peuple ! Je représente la jeunesse. Personne ne le fait dans le paysage politique que l’on connaît. C’est une mascarade !", ajoute Nolan Lapie dans sa vidéo. Condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général pour ce geste, le jeune homme a fait appel.