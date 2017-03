publié le 09/03/2017 à 12:58

Brigitte Macron "aura un rôle, celui qu'elle a toujours eu auprès de moi, elle ne sera pas cachée, parce qu'elle partage ma vie, parce que son avis est important, et parce que la fonction présidentielle emporte quelque chose qui a une dimension personnelle". Invité des Petits déjeuners de la présidentielle sur RTL le 3 mars dernier, Emmanuel Macron s'était livré sur le rôle qu'occupera son épouse dans le cas où il serait élu président de la République.



Lors de son meeting parisien du 8 mars 2016, le candidat du mouvement "En marche !" a appelé Brigitte Macron à monter sur scène. Elle s'est alors exprimée un court instant, et en a profité pour remercier les fidèles supporters de son mari. "Dans la rue, parce que moi je me balade, vous êtes là en me disant 'allez y, on vous aime'. Et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là", a déclaré Brigitte Macron, sous les applaudissements du public présent.

Concernant le rôle de première dame, Emmanuel Macron a été clair. "Un rôle officiel ça dépend, elle m'a toujours accompagné, mais elle ne sera pas rémunérée par la République", avait-il assuré au micro de RTL. Le statut de première dame doit cependant être précisé selon le candidat. "Cela fait des décennies que l'on parle du statut de celui qui accompagne celui ou celle qui est élu. Je pense qu'il est important de le clarifier, sinon on se retrouve dans des pratiques d'entre-deux, de dissimulation, qui sont impossibles à vivre pour la personne intéressée", déclarait Emmanuel Macron, dénonçant même "une forme d'hypocrisie".