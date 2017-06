publié le 20/06/2017 à 17:08

Une augmentation de 5,20 euros en l'espace d'un an. Le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) a annoncé mardi 20 juin une nouvelle hausse du tarif du Pass Navigo, permettant aux voyageurs d'utiliser les transports de la RATP et de la SNCF dans la région francilienne. Passé de 70 euros à 73 euros en août 2016, le forfait mois doit passer à 75,20 euros en août 2017.



Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et du Stif, avait pourtant promis aux usagers de ne pas relever le prix du forfait. Lors de la campagne des régionales de décembre 2015, la candidate Les Républicains s'y était engagée lors d'un débat face à Pierre Laurent. "Je maintiendrai le Pass Navigo à 70 euros, parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens. J'assumerai tout", avait-elle lancé. Résultat : en un an et demi de mandat, l'ancienne ministre a déjà procédé à deux augmentations.

Le Stif, justifie cette majoration par la nécessité de financer de nouveaux trains et bus, la rénovation du parc actuel et le nouveau dispositif de sécurité. Par ailleurs, l'organisme met en avant sur Twitter sa compétitivité par rapport à d'autres villes européennes où les tarifs des forfaits similaires sont bien plus élevés. Il assure par ailleurs que les usagers ne payent que 27% du coût réel de fonctionnement des transports en commun, le reste étant pris en charge par les entreprises et les collectivités.

#Navigo Savez-vous que les usagers ne payent que 27% du cout réel des #TransportsIDF qu'ils empruntent ? pic.twitter.com/i2pOQc0R1E — STIF (@STIFidf) 20 juin 2017

#Navigo : le tarif le moins cher pour le réseau de transports le plus dense d'Europe #TransportsIDF pic.twitter.com/PHwvV7UzCc — STIF (@STIFidf) 20 juin 2017