publié le 20/03/2017 à 13:56

Le bus, le métro, le train, le Vélib'... et bientôt la voiture. Le Passe Navigo, la carte à puce bien connue des Franciliens qui matérialise leur abonnement aux transports en communs, ajoute une corde à son arc et proposera bientôt un accès à Autolib', le service d'autopartage de l'agglomération parisienne.



"Nous souhaitons que Navigo devienne un passe multimodal, utilisable de la façon la plus large possible", explique Stéphane Beaudet dans les colonnes du JDD, qui révèle l'information. Le maire LR de Courcouronnes (91) et vice-président de la Région chargé des transports poursuit : "Dans les semaines qui viennent, les Franciliens pourront donc se servir de leur passe pour payer leur location d'Autolib'". Ainsi, l'abonnement Autolib' sera toujours payant.

Si aucune date précise n'a pour l'instant été communiquée (le JDD évoque la mi-avril), le processus semble bien avancé : l’hebdomadaire rapporte que le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) et Autolib'Métropole ont trouvé un accord et qu'une convention devrait être bientôt signée.



Cette nouvelle initiative entre de la cadre du projet de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, de faire du Passe Navigo un "Smart Navigo" universel d'ici 2021 ; il donnerait accès à tout type de transports. Depuis le 17 janvier 2017, les Parisiens détenteurs d'un Passe Navigo bénéficient d'un tarif préférentiel pour emprunter les Batobus, les navettes qui traversent la Seine.