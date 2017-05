VIDÉO - "Marine Le Pen est de gauche", selon Eric Zemmour

publié le 08/05/2017 à 11:17

"Marine Le Pen a fait une mauvaise campagne". C'est le constat établi par Eric Zemmour, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République avec 66,1% des voix. Marine Le Pen a obtenu 33,9% des voix, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. "À chaque fois, ses idées sont bien plus hautes qu'elle. Il y a un vrai problème Marine Le Pen aujourd'hui. Même si dans ses discours, elle tient compte davantage de l'identité et de l'immigration, de l'islam qui sont les vrais sujets qui peuvent rassembler au-delà de son électorat, elle retombe dans sa stratégie inspirée de Florian Philippot, de gauche. Elle privilégie le social sur l'identitaire", note Eric Zemmour.



Selon le journaliste, le débat de l'entre-deux-tours a aussi été fatal pour la présidente du Front national. "Lors du débat face à Emmanuel Macron, elle a montré une incompétence crasse et une incapacité à prendre de la hauteur (...) Elle est tombée dans tous les pièges que lui tendait Emmanuel Macron, sans être capable de répliquer sur le plan économique et de parler de la France. Elle n'a pas la culture qu'avait son père ou la génération précédente. Marine Le Pen est de gauche. Tous ces réflexes sont de gauche. Elle l'est beaucoup plus que certaines personnes au Parti socialiste", estime-t-il.