publié le 08/05/2017 à 09:50

En contact avec Emmanuel Macron et ses équipes, Bruno Le Maire a insisté sur sa "proximité" idéologique avec le président élu. Au micro de RTL, le député de l'Eure ne cache pas ses intentions, jugeant "le moment historique". "Je pourrais travailler dans une majorité de gouvernement", glisse-t-il, émettant toutefois une condition fondamentale : l'étiquette du Premier ministre.



"Si c'est un socialiste qui est premier ministre, il y a aucune recomposition, on est dans la vieille politique. Si c'est un socialiste qui est premier ministre, dans ce cas-là, Emmanuel Macron sera l'héritier de François Hollande. Il ne peut pas dire : 'Je fais la recomposition du paysage politique français, je veux travailler avec des hommes de gauche, de centre et de droite, des gaullistes sociaux, ce que je suis, et en même temps dire que mon chef de la majorité aura la carte du Parti socialiste.' Il n'y a pas de recomposition dans ce cas-là." Selon les informations de RTL, Édouard Philippe, maire LR du Havre et ancien soutien d'Alain Juppé à la primaire, tiendrait la corde.

Il ajoute sur son intégration éventuelle à la majorité présidentielle : "Ça dépend des gestes que fera Emmanuel Macron en direction de cet électorat auquel j'appartiens, tous ceux qui estiment qu'il faut faire plus pour la sécurité, pour lutter contre la montée de l'islam politique (...) "Emmanuel Macron doit (...) dans les jours qui viennent, impérativement tendre la main vers ces millions d'électeurs de la droite et du centre qui n'ont pas été représentés au second tour, qui peuvent être soit en colère, soit déçus. Il doit leur adresser des signaux clairs."