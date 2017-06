publié le 02/06/2017 à 17:27

Cinq mots incarnent désormais l'opposition à Donald Trump depuis son retrait de l'Accord de Paris sur le climat : "Make Our Planet Great Again". Cette phrase a été prononcée en anglais par Emmanuel Macron. Le président français a choisi d'interpeller le président américain avec ces mots. Ce dernier avait annoncé quelques instants plus tôt que "les États-Unis vont se retirer de l'Accord de Paris sur le climat".



Pourquoi le président de la République a-t-il prononcé cette phrase ? Il s'agit d'une paraphrase du slogan de campagne de Donald Trump face à Hillary Clinton, "Make America Great Again". Comme l'analysait Le Monde en juin 2016, le candidat des Républicains" a développé une vision que les observateurs ont jugé très datée des relations internationales et de l’équilibre des forces. On retrouve ce 'discours' dans une série de clips vidéo, qui, en privilégiant la surenchère sécuritaire, s’adressent aux angry white men ('hommes blancs en colère')".

Slogan de campagne de Donald Trump

Ce slogan était fortement inspiré de celui de Ronald Reagan : "Let's Make America Great Again". L'Express souligne une proximité entre les deux présidents des États-Unis. Françoise Coste, auteure d'une biographie sur Ronald Reagan, interviewée par le magazine explique que "Donald Trump est celui qui a le mieux senti la base électorale lors de la primaire républicaine. un phénomène de l'ordre de l'affect, pas rationnel, qui rappelle Reagan en 1980".

Emmanuel Macron a posté son message via une photo sur les réseaux sociaux. On y voit les mots "Make Our Planet Great Again" écrits en blanc sur un fond dégradé allant du bleu au vert. Avec son tweet, Emmanuel Macron a battu le record de retweets, jusque-là détenu par Cyril Hanouna. Au moment où cet article est écrit, le message a été partagé plus de 152.000 fois, contre 127.000 fois pour la photo de l'animateur. Les médias étrangers ont également repris le slogan revisité du président de la République. L'AFP indique que le hashtag #MakeOurPlanetGreatAgain a, de son côté, suscité près de 35.000 tweets ce vendredi, selon Visibrain.



Le Parisien souligne que "dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs sites ont commercialisé des maillots reprenant cette phrase". Le fondateur d'Adopteunlook.com, Armand Ducret, explique au journal que cette phrase "est très forte. Ce slogan peut rester et être utilisé par le milieu écologiste. Ce t-shirt sera pour sûr la meilleure vente de la journée sur notre boutique".

Le "Make our planet great again" du président français en ouverture du JT de NBC pic.twitter.com/8oL5Ls8IuE — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 1 juin 2017