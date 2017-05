publié le 23/05/2017 à 11:57

"C'était un message parce que je m'étonnais de ne pas voir de réaction du président de la République". Nadine Morano réagit à propos de son message Twitter posté durant la nuit après l'attentat perpétré à Manchester lors du concert d'Ariana Grande. Selon un dernier bilan, 22 personnes sont décédées et 59 sont blessées. L'ancienne ministre est au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux, après avoir écrit : "5h24 attentat terroriste à Manchester pas encore de réaction du Président Macron...". Quelques instants plus tôt, elle avait posté un autre message où elle écrivait : "Les lâches barbares terroristes ont frappé des enfants à Manchester. Que la riposte soit à la hauteur de ce malheur pour enfin les éradiquer".



Contactée par RTL.fr, Nadine Morano affirme : "Mon tweet était une observation et une interrogation. Le ministre de l'Intérieur a réagi et zéro réaction du président de la République. Dès lors que nos voisins sont frappés, il doit réagir immédiatement. Il y a deux étapes, celle de la solidarité et de la compassion et celle de l'analyse. Emmanuel Macron est l'image de la France. Je pense à ces Français qui sont à Manchester et qui attendent une réaction immédiate de la part du Président".

Selon la députée européenne, la réaction tardive d'Emmanuel Macron montre qu'il a "changé de stratégie de communication en laissant le ministre de l'Intérieur s'exprimer. Sa réaction en elle-même on ne peut que la partager mais on ne peut pas être uniquement dans la compassion. La France et le Royaume-Unis sont gangrenés".

La rédaction vous recommande