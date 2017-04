publié le 16/04/2017 à 17:37

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour du scrutin, dimanche 23 avril, les candidats à la présidentielle multiplient les déplacements et les discours. S'exprimant sur les grands thèmes au cœur de cette campagne, ils doivent également affirmer leur positionnement sur des sujets plus techniques, comptant alors sur leur équipe pour leur préparer des allocutions aussi précises que possible. C'est ce qui est arrivé vendredi 14 avril à Emmanuel Macron, qui s'adressait à des représentants de l'Enseignement supérieur et de la recherche en Isère.



En plein milieu de son discours et alors qu'il abordait le sujet de la gouvernance des universités, le candidat a fait part, au milieu d'une phrase, de son incompréhension au sujet du texte qu'il était en train de lire. "Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse.... Je vous lis ce qu'on m'a mis... Dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Initialement, je n'ai pas compris cette phrase", a-t-il déclaré, provoquant l'hilarité dans la salle.

Il profite alors de cette occasion pour rappeler qu'il veut établir avec son public et les Français "une relation de clarté" avant de résumer la phrase en question par ces mots : "Je suis pour plus d'autonomie, je suis pour une gouvernance plus simple portée par des acteurs de terrain et qui ne soit pas imposée dans un modèle unique d'en haut". C'est un jeune soutien de François Fillon qui a posté sur son compte Twitter la séquence qui a été partagée plus de 5.000 fois.

Quand @EmmanuelMacron découvre son programme pour l'Enseignement Supérieur et qu'il avoue ne pas comprendre ce qui est écrit. #Malaise pic.twitter.com/elINTsUIfc — Jens Villumsen (@J_Villumsen) 15 avril 2017