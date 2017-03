publié le 03/03/2017 à 12:39

Encore un. Dominique Bussereau a rejoint la longue liste de ceux qui ont décidé de ne plus soutenir François Fillon. Ils seraient pour le moment 68 à avoir sauté le pas. La matinée du vendredi 3 mars a été marquée par le retrait de Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon qui se faisait discret ces derniers jours. Dans un tweet, le député des Hauts-de-Seine a annoncé qu'il mettait "fin à ses fonctions de porte-parole".



C'est aussi via le réseau social que le président du département de la Charente-Maritime a fait part de sa décision. Dominique Bussereau écrit : "Je me mets en retrait de la campagne de François Fillon et démissionne de toutes mes fonctions dans son équipe". Il avait été nommé "conseiller politique" pour cette campagne, au même titre que Jean-François Copé ou encore Gérard Longuet.

Je me mets en retrait de la campagne de @FrancoisFillon et démissionne de toutes mes fonctions dans son équipe. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) 3 mars 2017

La décision de l'ancien ministre de l'Agriculture a de quoi surprendre. Il avait "approuvé son courage" au micro de RTL, lorsque le candidat avait annoncé sa convocation devant les juges d'instruction en vue d'une mise en examen. "Je le trouve courageux parce que tout le monde venait assister peut-être à la fin de la guerre, à la fin de l’épisode mais il continue de se bagarrer", avait-il ajouté.

Il s'était néanmoins inquiété de la tournure que pouvait prendre la campagne de celui qui était encore son candidat. "Je trouve que ça donne un chemin avec des pétales de fleurs à madame Le Pen et que pour la démocratie française, faire un tel chemin honorifique à madame Le Pen c’est assez tragique. Ça me perturbe beaucoup", avait expliqué le président de l'Assemblée des départements de France.