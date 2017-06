publié le 12/06/2017 à 12:42

Le score de 32,3% des voix pour La République En Marche aux législatives vient conforter le parti d'Emmanuel Macron. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, Les Républicains ont obtenu 21,5%, le Front national 13,2%, la France insoumise 11% et le Parti socialiste et son allié PRG 9,7%. Quant au taux d'abstention, il est historiquement haut avec 51%.



Selon Eric Zemmour, "l'abstention massive n'est pas un épuisement démocratique mais une volonté des électeurs de laisser les mains libres à Emmanuel Macron. La vraie élection, pour les Français, c'est la présidentielle. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu le général de Gaulle. Les Français sont cohérents, donc ils laissent à Emmanuel Macron sa charge de 'roi de France' pour les cinq ans à venir. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est la représentation politique. Est-ce que c'est normal que des partis qui fassent 10, 15, 20% des voix ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale ?".

"Le Parti socialiste est mort et a ressuscité sous les traits de La République En Marche (...) Cela fait longtemps que le Parti socialiste a abandonné le peuple. Cela fait longtemps que l'électorat populaire ne vote plus socialiste. Il y avait eu un sursaut avec François Hollande en 2012 mais c'était pour contrer Nicolas Sarkozy et c'était au second tour d'une élection présidentielle. Le Parti socialiste est mort. C'est terminé. Il connaît le sort qu'ont connu le Parti communiste et le parti radical. La partie sociale-libérale socialiste qui gouvernait le parti depuis 1983 est parti chez La République En Marche. Le Parti socialiste s'appelle 'En Marche !'", explique Eric Zemmour.