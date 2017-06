Londres, Manchester : "À chacun son peut-être", lance Éric Zemmour

publié le 06/06/2017 à 08:42

"Theresa May n’a jamais aussi bien porté son surnom de "Theresa maybe" (Theresa peut-être)", fait remarquer Éric Zemmour. "Ce n'est qu'un peut-être, mais ce peut-être ira droit au cœur des Français : depuis le temps qu'on subissait les leçons de morale des Anglo-saxons lorsqu'on interdisait le voile à l’école, et leurs sarcasmes lorsqu'on s'horrifiait de voir des burkinis à la plage, et qu'on se faisait traiter de ringard liberticide parce qu'on défendait notre bon vieux système d’assimilation", poursuit le journaliste.



"Mais notre satisfaction sera de courte durée", avertit-il. "Anglais et français, tout nous distingue et tout nous rapproche. Chez eux comme chez nous, nous avons des grandes métropoles cosmopolites qui regardent avec commisération nos territoires périphériques qui ont l'outrecuidance d'être attachées à leurs cultures nationales", décrypte-t-il. Selon Éric Zemmour, "le multiculturalisme britannique est dans la loi, le nôtre est dans les faits".