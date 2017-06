Qatar : "Le monde arabe ne cesse de se désagréger", constate Éric Zemmour

publié le 08/06/2017 à 08:27

"Quand un homme de 120 kilos parle, celui de 60 l'écoute". Selon Éric Zemmour, "cette célèbre réplique, signée Michel Audiard, pourrait résumer les récents déboires du Qatar". Car "quand l'Arabie saoudite rassemble tous les pays du Golfe pour l'isoler, le petit confetti qatari tremble sur ses bases, surtout quand l'ogre saoudien vient de se réconcilier avec son parrain américain", analyse-t-il.



"Depuis des années, le monde arabe ne cesse de se désagréger", constate Éric Zemmour. "Soudan, Irak, Syrie, Libye, Yémen, interventions extérieures, guerres civiles, révolutions : la balkanisation du monde arabe fait de plus en plus ressembler chaque État à une tribu avec un drapeau", poursuit-il. "Arabie Saoudite, Iran, Turquie, sans oublier Daesh : cela fait beaucoup de califes, beaucoup de guerres et beaucoup d’argent distribué par tous pour répandre la vraie religion, et la religion la plus pure, dans le monde entier, jusque chez nous", note-t-il.