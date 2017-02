"Hamon et Macron, ou la stratégie du sourire", par Nicolas Domenach

REPLAY - BILLET - Dans la victoire de Benoît Hamon comme dans l’essor d’Emmanuel Macron, il y a une dimension qui n’a pas été suffisamment soulignée : la "positive attitude". Un choix stratégique et politique.

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 01/02/2017 à 11:05

"Benoît Hamon et Emmanuel Macron ont soigneusement repeint leur projet et l’avenir en rose", analyse Nicolas Domenach. "Construire un futur désirable, c’était le mantra du vainqueur de la primaire socialiste. Cet hymne sacré, il l’a entonné à chacune de ses apparitions publiques, revendiquant haut et fort sa part d'utopie quasi mystique", poursuit-il. "On l’accusait d’être un rêveur impénitent ? Tant mieux ! Un idéaliste fumeux ? Formidable ! Un visionnaire irréaliste ! Génial ! Tout, plutôt que de passer inaperçu au milieu des petits gris, ces technos aux idées encravatées et formatées qui font languir sinon mourir", ajoute le journaliste.



Ses adversaires l'ont comparé au père Noël distribuant des cadeaux à tous vents. "Il vaut mieux être pris pour le père Noël que pour le père Fouettard ! Il vaut mieux incarner un État prometteur de bonheur qu’un État en faillite comme François Fillon ou un état de guerre comme Manuel Valls", constate Nicolas Domenach.



Emmanuel Macron joue aussi la carte de l'optimisme. "Cela lui profite à l’autre frère sourire. D'autant qu'à droite, Alain Juppé qui défendait l’identité heureuse, un peu comme un croque-mort, est passé par-dessus bord", décrypte le journaliste. Qui en appelle à la "positive attitude", prônée en 2005 sous les railleries par Jean-Pierre Raffarin.