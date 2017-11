publié le 23/11/2017 à 07:27

Les "quadras" du PS - notamment Olivier Faure, patron du groupe à l'Assemblée, mais aussi l'ex-secrétaire général-adjoint de l'Élysée Boris Vallaud, ou encore plus récemment Najat Vallaud-Belkacem - avaient pris l’habitude de se réunir régulièrement pour décider d'une stratégie commune en vue du prochain congrès du parti. Dans son édition du jeudi 23 novembre, Le Figaro nous apprend que la fameuse bande s'est réunie deux jours plus tôt au domicile parisien de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale.



Entre "pizza et vin italien", les convives auraient tenté de convaincre Najat Vallaud-Belkacem d'être leur candidate pour le poste de première secrétaire. Ils auraient même, à en croire le quotidien, prévu de se retrouver à nouveau début décembre pour "définir les modalités" de cette éventuelle candidature, alors que l'on disait la candidate malheureuse aux législatives plutôt préoccupée par sa recherche d'emploi - elle aurait dans l'idée de monter sa propre maison d’édition.



D'où ces conditions qu'elle aurait tenté d'imposer : que le poste de première secrétaire soit rémunéré et qu'elle soit la tête de liste du parti pour les élections européennes. L'affaire n'est donc pas conclue, loin de là. Olivier Faure, lui, craint, selon plusieurs sources socialistes, de se voir chiper son poste de président de groupe en cas d'échec.

Les dates du futur congrès fixées

À noter par ailleurs que la date de ce congrès de la "refondation" a définitivement été tranchée, après quelques semaines d'hésitation. Il aura finalement lieu un petit peu plus tard que prévu, les 7 et le 8 avril 2018.



On débattait aussi ces jours-ci au PS de la délimitation exacte du collège électoral invité à voter. Certains allant même jusqu'à espérer faire voter les anciens adhérents de 2012 ! La commission statutaire, présidée par François Lamy, a tranché mardi. Pas de surprise : le vote ne sera finalement ouvert qu'aux adhérents à jour de cotisation avant le 31 décembre prochain.