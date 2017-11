publié le 16/11/2017 à 08:38

"Essayez, vous verrez !". Telle est l'idée défendue par Vincent Ferry. Ce chef d'entreprise, tétraplégique à la suite d'un accident de moto, a refusé de céder son entreprise et a même connu une véritable progression avec le doublement de son nombre d'employés et de son chiffre d'affaires.



Un exemple qu'il tente de transmettre aujourd'hui alors que se tient la semaine européenne de l'emploi pour les handicapés. "Est-ce qu'on en aurait fait autant si je n'avais pas été handicapé ? On n'aura jamais la réponse mais je pense que ça aurait été plus compliqué (...) car le problème des patron des PME comme la mienne, c'est qu'on est trop dans l'action", explique-t-il assurant que ses employés sont devenus "ses bras et ses jambes" après son accident.

Selon Vincent Ferry, "une personne handicapée dans une entreprise, c'est une richesse formidable". "Cela met une énergie, les valides se mobilisent, les gens ont envie d'aider, on devient copain puis on plaisante sur le handicap", détaille-t-il faisant notamment référence à Intouchables. Et de lancer un véritable appel aux chefs d'entreprise : "Essayez, ça ne coûte rien".