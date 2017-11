publié le 21/11/2017 à 01:50

La justice s'est saisie de l'affaire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête ce lundi 20 novembre à l'encontre de Gérard Filoche après un tweet à caractère antisémite visant Emmanuel Macron au soir du vendredi 27 novembre. Un tweet qui vaut à cette figure du PS d'être sous le coup d'une procédure d'exclusion de son parti selon une source proche du dossier.



L'enquête a été ouverte pour "provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", a précisé une source judiciaire. Elle a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).



Pour rappel, on parle d'un photo montage d'Emmanuel Macron, le montrant les bras levés devant un globe terrestre, le bras orné d'un brassard ressemblant à un accoutrement nazi où la croix gammée a été remplacée par le signe dollar, sur fond de drapeaux américain et israélien et de photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali. Ce visuel diffusé sur Twitter sur le compte de Gérard Filoche était accompagné de quelques mots: "Un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt".

"Insupportable, inexcusable et inacceptable" pour le PS

Le tweet, diffusé vendredi soir, avait été rapidement effacé par Gérard Filoche. Il "a été retiré, il ne sera plus là, j'ai fait mes excuses", avait-il réagi samedi. "Qu'est-ce qu'on veut de plus ?", avait-il ajouté, rappelant être un des fondateurs de SOS Racisme. Le même photomontage avait déjà été diffusé en février sur le site Égalité et Réconciliation, d'Alain Soral, ce qui vaut à l'essayiste d'extrême droite d'être également poursuivi par la justice. Il doit comparaître le 24 janvier devant le tribunal correctionnel.



Le tweet de Gérard Filoche a suscité de très vives réactions. Le PS a condamné samedi "avec la plus grande fermeté ce tweet, insupportable, inexcusable et inacceptable" qui "porte atteinte aux valeurs mêmes du socialisme" et "constitue à ce titre un motif d'exclusion". "Nous prendrons une décision rapide", a alors assuré à l'AFP le coordinateur du parti Rachid Temal.

Anne Hidalgo a demandé son exclusion du PS

La maire de Paris Anne Hidalgo a quant à elle demandé explicitement sur Twitter l'exclusion de Gérard Filoche du Parti socialiste. "Il y a bien longtemps que le PS aurait dû exclure Gérard Filoche (...) et il faut attendre un tweet innommable et antisémite pour engager une procédure d'exclusion", a tweeté l'ancien Premier ministre Manuel Valls.



La Licra (Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme) et le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ont annoncé qu'ils allaient porter plainte. Jacques Attali a également indiqué dans le JDD qu'il allait saisir la justice.