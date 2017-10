Travailleurs détachés : l’Élysée salue l’accord, "une victoire pour l'Europe"

publié le 24/10/2017 à 01:46

"C'est une étape essentielle pour recréer la confiance européenne", a réagi l'Élysée après l’accord sur les travailleurs détachés, pour lequel Emmanuel Macron s'était fortement engagé. Un engagement qui a même provoqué des tensions avec certains pays, comme la Pologne.



Cet accord démontre que le débat sur le travail détaché n'était "pas une fracture entre l'est et l'ouest" de l'Europe, puisqu'il a été approuvé par la Slovaquie, la République tchèque et la Roumanie, a noté l'Élysée. En revanche, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie s'y sont opposées.

"Il faut se rendre compte que, lorsque le débat a été ouvert, onze pays ne voulaient pas en discuter", a détaillé l’Élysée, ajoutant que cette réforme avait été "l'un des engagements les plus visibles pris par Emmanuel Macron". Durant la campagne présidentielle, le sujet avait opposé europhiles et eurosceptiques."L’Europe avance, je salue l’accord ambitieux sur le travail détaché : plus de protections, moins de fraudes", a salué Emmanuel Macron dans un tweet.

L’Europe avance, je salue l’accord ambitieux sur le travail détaché : plus de protections, moins de fraudes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 octobre 2017

Un succès de la "méthode" prônée par Macron

À peine élu, Emmanuel Macron avait réclamé un durcissement de la réforme alors examinée, persuadant l'Allemagne, les pays du Benelux et l'Autriche de le suivre. Le président "a travaillé avec tous les partenaires, même avec ceux qui étaient le plus opposés", précise l'Élysée, y voyant un succès de la "méthode" prônée par le chef de l’État, pour "refonder l'Europe".



Pour qu'un compromis puisse être trouvé, la France a dû lâcher du lest sur le secteur du transport routier. Mais elle a réussi, "ce qui n'était pas une mince affaire" selon la présidence, à obtenir que la durée du détachement soit limitée à 12 mois maximum, même si celle-ci peut être rallongée de six mois à la demande de l'entreprise.