Travail : Faut-il avoir de l'ambition ?

publié le 19/10/2017 à 07:00

L'ambitieux est souvent catalogué comme une personne n'hésitant pas à réussir aux dépends des autres. Cependant, l'ambition peut être un moteur positif permettant d'aller de l'avant pour atteindre ses objectifs, sans marcher sur ses collaborateurs. Tout dépend de l'art et la manière de s'y prendre pour parvenir à son but… Quid de ceux qui n'ont pas d'ambition ? Quel regard portent-ils sur le travail ? Peut-on être épanoui avec un emploi alimentaire ? Aussi, l'ambition est-elle un défaut ou une qualité ? Finit-elle par payer ?



Invités

- Stéphane Dieutre : coach et Fondateur de l'Institut Aristote

- Isabelle Méténier : psychologue du stress et du sens au travail, créatrice du site "isabellemetenier.com", auteure de "Histoire personnelle, destinée professionnelle", éditions Dervy et "[Dé]stresse !", éditions Solar



Histoire personnelle, destinée professionnelle

[Dé]stresse !

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).