publié le 23/10/2017 à 21:46

Marisol Touraine défend son action. L'ancienne ministre de la Santé a répondu sur RTL Agnès Buzyn, qui a remis en cause plusieurs de ses décisions sous le quinquennat de François Hollande. Il est notamment question de l'application du tiers-payant généralisé, qui ne sera finalement pas appliqué.



"Ce qui n'est pas très sympathique pour les Français, c'est de donner le sentiment qu'on va remettre en question une réforme qui marche déjà, qui s'applique déjà, et qui est une réforme importante. Je suis fière d'avoir mis sur les rails cette réforme fondamentale", a assuré Marisol Touraine, lundi 23 octobre.

Avec sa loi, les femmes enceintes et les malades chroniques étaient déjà dispensés depuis le 1er janvier 2017 d'avancer les frais. Certains patients, particulièrement modestes, l'étaient aussi depuis 2015. Cette possibilité de dispense devait être étendue le 30 novembre à tous les assurés, en obligeant l'ensemble des professionnels de santé à l'appliquer pour la part remboursée par l'assurance maladie.



Après l'annonce d'Agnès Buzyn, la plupart des syndicats de médecins et de dentiste crient victoire et réaffirment que la réforme était impossible à mettre en place. "Le fait est que ça marche. Il y a de l'idéologie", dit Marisol Touraine qui déplore un flou entretenu jusqu'à présent par le nouveau gouvernement : "La loi a été votée, les moyens de la mettre en place avaient été lancés, mais quand on ne prend pas des engagements clairs, on ne se donne pas les moyens de faire réussir des réformes".