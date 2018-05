publié le 03/05/2018 à 08:23

Les images des débordements et des violences ont pris le pas sur les rassemblements syndicaux mardi 1er mai, notamment à Paris. En réaction, depuis l'Australie, Emmanuel Macron a visé sans les nommer, ce jeudi 3 mai, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon qui selon lui "tiennent constamment un discours d'agitation".



Et si mercredi 2 mai, Jean-Luc Mélenchon a dit s'opposer à toute forme de violence, Thierry Solère estime que ce discours relève de celui d'un "pompier pyromane". "C'est celui qui éteint l'incendie qu'il a lui même parfois participé à allumer", réagit Thierry Solère, député REM des Hauts-de-Seine, invité de RTL ce jeudi 3 mai.



"Je crois que c'est une vérité que dit le président de la République. On voit des députés de la France insoumise qui passent leur temps à créer des polémiques, à hurler. (…) Ils ne sont pas responsables des casseurs, mais par contre ils ont une responsabilité", estime-t-il. "Manifestement, aujourd'hui, ils ne sont pas dans une logique très constructive."

Le député REM en vient à davantage approuver le travail d'opposition du Front national. "Le FN est dans une opposition complète et radicale à ce gouvernement, (mais) je ne vois pas les députés du FN toute la journée en train d'appeler devant les universités des gamins à bloquer les facs. Je vois, pas tous, mais une grande partie des députés de la FI dans une logique d'agitation, fait remarquer Thierry Solère. On est dans un État de droit, dans un État démocratique, on a le droit de manifester, mais on n'est pas là pour casser."