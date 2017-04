Tanguy Pastureau : les petits candidats bientôt en congés

publié le 01/04/2017 à 08:50

Les petits candidats de la présidentielle font campagne, avec leurs moyens, 114 euros 30 pour six, dans l’espoir dément de remplacer Hollande à l’Elysée, et de profiter des dix bébés que Philae, sa chienne, a pondu. Comme président il aura été moyen, mais ça aura été un éleveur de chien exceptionnel, personne ne se souviendra de ce quinquennat à part le PDG de Frolic.



En petit candidat, il y a Jean Lassalle, le berger qui ne mange rien à part ses mots, parce qu’il s’exprime sans ouvrir la bouche, c’est l’unique ventriloque à ne pas avoir de marionnette de singe. Il a dit être certain d’être au second tour contre Marine Le Pen, même à Amsterdam à la fermeture des coffee shops, les types sortent des trucs moins barrés.



Il y a Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière, qui en est à sa deuxième présidentielle, mais elle va en enquiller 27 comme Laguiller, ensuite un autre sosie d’Arlette la remplacera et ainsi de suite jusqu’à l’extinction de la race humaine, dans deux ans tout au plus si Trump continue sur sa lancée. Elle prône notamment la dépénalisation du cannabis, si Lassalle en fume alors qu’il a déjà la tête cuite naturellement, ça va être un massacre.



Il y a aussi Philippe Poutou, seul candidat à la présidentielle à vouloir la suppression du président de la République, c’est comme si la Miss France qui venait de remporter la couronne la jetait sur Foucault roulé en boule et hurlait "Non au glamour !", avant de faire en direct La Isla Bonita en pétomane. Une fois la fonction de président supprimée, le président Poutou découpera l’Elysée en 240 studettes, en un mois il va relancer l’industrie du placo. Chez Point P, ils votent tous Poutou.



Et il y aussi Asselineau, Cheminade, Dupont-Aignan...