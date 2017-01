Sylvia Pinel est l'invitée de RTL

INVITÉE RTL - La présidente du Parti radical de gauche, candidate à la primaire de la gauche organisée par le PS, répond aux questions de Marc-Olivier Fogiel à partir de 18h20.

Sylvia Pinel au Conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées le 1er avril 2016.

par La rédaction numérique de RTL publié le 03/01/2017 à 18:13

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après Manuel Valls et Vincent Peillon qui ont dévoilé leur projet présidentiel dans le cadre de la primaire de la gauche, Sylvia Pinel annoncera jeudi 5 janvier son programme. Mais la présidente du Parti radical de gauche viendra d'ores et déjà défendre ce mardi sa candidature dans RTL Soir, à partir de 18h20.



L'ancienne ministre du Logement avait été investie mercredi 14 décembre par son parti pour participer à la primaire organisée par le PS, dans laquelle elle est la seule femme candidate. "Les radicaux apportent leur pierre à l'édifice du rassemblement et présentent une candidate femme, jeune, qui incarne le renouvellement", expliquait Guillaume Lacroix, vice-président du PRG.



À moins d'un mois des deux scrutins, qui auront lieu les 22 et 29 janvier, la campagne monte donc en régime pour les sept candidats retenus par la Haute autorité. Pour se convaincre qu'une déroute à la présidentielle puis aux législatives n'est pas inéluctable, la direction du PS mise sur l'impulsion de la primaire, en s'appuyant sur l'exemple du scrutin de 2011 qui avait réuni près de 2,7, puis 2,9 millions de votes aux premier et second tours, et porté François Hollande à l'Elysée. À Solférino, on espère cette fois-ci entre 1,5 et 2 millions d'électeurs.



>> Suivez en direct l'interview sur RTL et en vidéo sur RTL.fr à partir de 18h20