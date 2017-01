INVITÉE RTL - La ministre de la Santé explique que la suspension qui a été décidée est "une mesure de précaution".

04/01/2017

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a donc décidé de suspendre l'Uvestérol D après la mort d'un nourrisson âgé de dix jours en décembre dernier à Paris. Les parents qui donnent de la vitamine D à leurs enfants doivent-ils être inquiets ? Invitée de RTL, mercredi 4 janvier, la ministre de la Santé Marisol Touraine tient à les rassurer. "Les parents ne doivent pas être inquiets. La décision qui a été prise est une décision de précaution. Le principe de précaution nous amène à suspendre la commercialisation de l'Uvestérol D."



La composition du produit en lui-même ne serait pas en question. C'est le mode d'administration qui pose problème. "Ce qui semble avoir entraîné le décès d'un bébé, c'est une pipette qui a une forme particulière et qui provoque des réactions. Les parents doivent continuer à donner de la vitamine D et tous ceux qui ont donné de l'Uvestérol n'ont pas à s'inquiéter. Ils doivent simplement aujourd'hui arrêter de donner de l'Uvestérol." La ministre explique par ailleurs que le médicament n'est pas définitivement retiré du marché. "Aujourd'hui, il y a une procédure de suspension qui a été demandée. Nous verrons dans la durée s'il faut retirer définitivement ou pas ce médicament du marché."

Pourquoi le produit, placé sous surveillance depuis 2006, n'a-t-il pas été retiré des pharmacies plus tôt ? "Des préconisations avaient été signalées y compris sur la notice", rappelle la ministre. "L'agence du médicament avait adressé un certain nombre d'exigences au laboratoire pour qu'il transforme et son produit et la pipette elle-même. Ces recommandations ont été suivies d'effets."