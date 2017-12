publié le 22/12/2017 à 06:53

Les États généraux de l'alimentation se sont terminés jeudi 21 décembre. Et Nicolas Hulot a créé la polémique. Alors qu'il devait faire un discours, le ministre de la Transition énergétique a annulé sa participation aux États généraux de l'alimentation pour des raisons d'agenda.



Invité de RTL ce vendredi 22 décembre, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a réagi à cette absence remarquée. "Je ne commente pas, parce que je n'ai pas raison de le faire", confie-t-il. Et de poursuivre : "Comme je n'ai pas de raison de douter du problème d'agenda qu'il s'est posé". Pour le ministre de l'Agriculture, "ce qui compte ce sont les discussions, l'action et les dossiers que nous avons mis en place".

"Je témoigne de la solidarité totale du gouvernement pour la mise en oeuvre de ce que nous avons décider après les concertations" a confirmé Stéphane Travert. "Tout ce qui a été décidé s'est fait de manière collégiale". De nombreux commentateurs affirment que Nicolas Hulot aurait séché les États généraux de l'alimentation parce qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait.