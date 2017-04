et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/04/2017 à 11:31

Louis Aliot, Florian Philippot, Marine Le Pen...au total, 17 parlementaires européens du Font National sont épinglés sur le listing qui vient d'être remis aux juges chargés de l'enquête sur de possibles détournements de fonds européens au profit du Front national. En face de chaque nom, les contrats de leurs assistants parlementaires, leur durée et leur rémunération précise.



On y retrouve des figures de la famille Le Pen ou du parti frontiste : Yann Maréchal, Charles Hourcade ou encore Éric Vilain. Mais aussi Gérald Gérin, majordome personnel de Jean-Marie Le Pen. Au total, une cinquantaine d'emplois supposés fictifs. Censés travailler à Bruxelles ou à Strasbourg, tous ces assistants parlementaires déclarent pour lieu de travail soit le siège du Front national à Nanterre soit la villa de Montretout, domicile familial des Le Pen.



À ces contrats juteux s'ajoutent des frais de mission conséquents : près de 5 millions d'euros depuis 2012. De l'argent qui, selon le Parlement, aurait en fait profité au Front national. Cette somme pourrait encore augmenter, selon l'avocat du Parlement Me Patrick Maisonneuve.