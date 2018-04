SNCF : "C'est une réforme qui est nécessaire", martèle Élisabeth Borne sur RTL

publié le 04/04/2018 à 19:18

Au terme d'une deuxième journée de grève des cheminots, très suivie, ce mercredi 4 avril, la ministre des Transports Élisabeth Borne était l'invitée de RTL Soir. Et malgré la mobilisation des salariés de la SNCF, l'exécutif ne compte pas fléchir. "Je pense d'abord aux usagers qui ont été pénalisés hier, ce matin et qui vont l'être encore ce soir", a déclaré de prime abord l'ancienne patronne de la RATP.



Si Élisabeth Borne assure qu'il faut "continuer dans le dialogue, dans la concertation", la ministre déplore néanmoins des amalgames et de la désinformation. "Est-ce qu'on va privatiser la SNCF ? La réponse est non. La SNCF est une entreprise publique et restera une entreprise publique", a-t-elle asséné. "Cette réforme est nécessaire et attendue depuis des années."

Élisabeth Borne a également profité de son passage à l'antenne pour adresser une pique à la CGT, sans nommer son patron, Philippe Martinez, invité de RTL Soir la veille, mardi 3 avril. "Je ne vais pas juger l'attitude de certains, mais certains sont clairement dans l'amalgame. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de mener cette réforme, renforcer la SNCF et lui donner tous les atouts", a assuré la ministre. "Je crois toujours au dialogue social", a-t-elle conclu.