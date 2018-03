publié le 29/11/2016 à 17:23

Le résultat de la primaire de la droite et du centre et en particulier l'élimination inattendue de Nicolas Sarkozy dès la premier tour a fait l'objet d'un commentaire... de la part de Jacques Chirac. La nouvelle semble l'avoir réjoui, selon une information d'Europe 1. La guerre entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy semble avoir laissé des cicatrices depuis que le candidat à la primaire avait choisi de soutenir, en 1995, Edouard Balladur, plutôt que de s'allier à Jacques Chirac. Mais d'après Le Parisien, Claude Chirac dément l'information.



L'ancien président de la République fête d'ailleurs son anniversaire, ce mardi 29 novembre. Il a reçu un message sur Twitter d'Alain Juppé : "Bon anniversaire cher Jacques Chirac. Respect et affection". L'ancien président de la République avait été hospitalisé il y a un peu plus d'un mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Selon le site, "il s'exprime peu et son état de santé ne lui permet pas pour le moment de quitter l'appartement mis à sa disposition".