La primaire de la droite et du centre est-elle caduque ?

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 02/02/2017 à 11:08

De nouvelles révélations embarrassantes fragilisent un peu plus le candidat François Fillon, englué dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme, mais le candidat de la droite, lâché par une partie de ses troupes, poursuit sa campagne présidentielle.



Dans une interview filmée accordée en 2007 au Sunday Telegraph britannique et retrouvée par France 2, Penelope Fillon déclarait: "Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari", selon Elise Lucet, corédactrice en chef de l'émission Envoyé Spécial, qui diffusera des extraits de cet entretien ce soir.



Penelope Fillon dit aussi dans ce document ne pas s'être "occupée de communication non plus", a également déclaré Elise Lucet.



Le parquet national financier a ouvert une enquête à la suite des révélations du Canard enchaîné sur les emplois de Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant.



Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'épouse de l'ex-Premier ministre a effectivement exercé une activité pendant les années où elle a été ainsi rémunérée.



Mercredi le Canard Enchaîné a revu à la hausse le total des rémunérations perçues par Penelope Fillon (plus de 830.000 euros) et deux de ses enfants (84.000 euros) en qualité d'assistants parlementaires, créant l'émoi dans les couloirs de l'Assemblée.



Devant les parlementaires LR, François Fillon a accusé la gauche au pouvoir de "coup d'Etat institutionnel", ce qu'a immédiatement contesté l'Elysée, en expliquant que "le seul pouvoir" est "celui de la justice qu'on doit laisser travailler".



L'ancien Premier ministre a également demandé aux parlementaires LR de "tenir 15 jours" encore derrière lui et manifesté sa volonté de retourner sur le terrain pour fuir "l'atmosphère irrespirable créée par des médias qui instruisent mon procès à charge jour après jour", ont indiqué des participants .



Le député de Paris continue de clamer haut et fort qu'il n'a "rien à se reprocher". Il a reçu mercredi soir le soutien du comité politique du parti LR, composé des différentes sensibilités du parti.



"Il n'y a pas de candidature alternative", a expliqué le président du Sénat Gérard Larcher alors qu'en coulisses, les couteaux sont sortis.



Alain Juppé, que certains poussent à revenir, à l'instar du député Philippe Gosselin, a lancé mercredi: "En toute hypothèse, je ne serai pas un Plan B". Le maire de Bordeaux avait déjà exclu en fin de semaine dernière d'être un recours.





