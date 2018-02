et AFP

publié le 13/02/2018 à 22:05

Emmanuel Macron avait promis de rétablir un "service national" pendant sa campagne. Et il souhaite voir cette promesse se réaliser. Le président de la République a dit ambitionner que le service national universel soit "obligatoire" et dure "autour du trimestre" voire de "3 à 6 mois", lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle, mardi 13 février.



Ce service, qui pourra avoir une partie "civique", "aura un coût mais je ne pense pas qu'il soit prohibitif. Il ne s'agit pas de recréer des casernements massifs", a déclaré le chef de l'État.

"Je souhaite un service obligatoire, ouvert aux femmes et aux hommes" pouvant avoir "une ouverture sur la chose militaire" mais "dont la forme pourra être civique". Sa durée pourra être "autour du trimestre" mais pourra "être plus longue si l'on intègre un service civique" a-t-il dit, évoquant "une partie obligatoire, entre 3 et 6 mois, ce n'est pas encore établi".