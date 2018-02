et Ludovic Galtier

publié le 13/02/2018 à 08:16

Facultatif, avançait la ministre des Armées, Florence Parly, obligatoire, corrigeait son homologue à l'Intérieur Gérard Collomb. Le service national universel sera comme prévu un service obligatoire : Emmanuel Macron n'en démord pas.



Toutefois, il serait impossible, pour des raisons juridiques, de l'imposer aux majeurs. Il s'adressera donc probablement aux seuls jeunes de 16 à 18 ans. C'est l'option que privilégie maintenant l'Élysée.



17 milliards d'euros rien que pour loger les appelés

Chaque année, cela concernerait 600.000 filles et garçons, qui ne sont pas encore sur le marché du travail. Ce service ne durerait pas plus d'un mois avec des enseignements variés. L'idée étant de créer "un brassage social" et d'apprendre à partager les valeurs de la République.

Le service national universel coûtera très cher : deux à trois milliards d'euros par an au bas mot. Il reste enfin à régler tous les détails pratiques. La formation se fera-t-elle en une seule fois ou pas ? Qui donnera les cours ? Quid enfin de l'hébergement ? Il n'y a plus de casernes. Rien que pour loger les appelés, des investissements de 17 milliards d'euros seront d'abord nécessaires, le prix à payer pour ne pas renier une promesse de campagne.