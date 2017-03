publié le 29/03/2017 à 08:21

Marine Le Pen a créé une surprise en confiant au magazine Femme actuelle que sa nièce ne serait pas au gouvernement si elle est élue présidente. Les chicayas familiaux continuent chez les Le Pen. Ce n'est un mystère pour personne que la tante et la nièce ne sont pas sur la même longueur d'onde. D'ailleurs il est frappant de voir que Marion Maréchal-Le Pen fait assez peu campagne pour sa tante. Elle est surtout impliquée dans sa propre campagne des législatives dans le Vaucluse.



Mais on se dit qu'elle aurait pu être mise en avant. Elle incarne la nouvelle génération, elle représente l'aile conservatrice du Front national. Elle pèse. Au dernier congrès du FN, Marion Maréchal-Le Pen avait réalisé un score impressionnant. Elle avait battu tout le monde à plate couture, et notamment Florian Philippot, le bras-droit de Marine Le Pen. Au lieu de ça, elle est en retrait. Comme si, pour Marine Le Pen, elle n'était pas un élément clé au sein du FN. C'est d'autant plus surprenant qu'elle drague dans le même temps Philippe de Villiers, qui est sur la même ligne "traditionnelle" que Marion Maréchal-Le Pen.

Marion toujours proche de Jean-Marie

Dans l'interview qu'elle donne sur la place que pourrait avoir Marion Maréchal-Le Pen, la numéro un du FN n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors ce n'est pas dit de manière vindicative, mais c'est net : Marion Maréchal-Le Pen "est députée, je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer, je ne lui dois rien, ni à personne d'ailleurs. Marion est encore inexpérimentée. Elle est jeune et assez raide, comme la jeunesse française qui se raidit. Et le seul fait qu'elle soit ma nièce poserait un problème".



Sans doute Marine Le Pen a-t-elle besoin de rappeler à sa nièce, qui reste proche de Jean-Marie Le Pen, qu'il s'agit de sa campagne. Cela compte ce rapport au patriarche, il ne faut pas le négliger. Il y en a une qui garde le contact (la petite-fille), tandis que Marine Le Pen tient son père le plus éloigné possible d'elle. Mais Marine le Pen, à travers cette interview, envoie surtout deux messages très politiques.



"Ce n'est pas la famille Le Pen que vous élisez, c'est moi !"

D'abord qu'être ministre, pour elle, ce n'est pas automatique. En pleine affaire Fillon ou Le Roux, elle explique qu'elle n'a pas l'intention de faire travailler des membres de sa famille. Elle en fait un argument politique. Elle envoie aussi un message aux Français. Elle dit : "Ce n'est pas la famille Le Pen que vous élisez, c'est moi ! Et je ne suis pas seulement la candidate du Front national, je suis la candidate 'au nom du peuple'".



Elle explique en fait que dans l'éventualité où elle aurait à constituer une majorité présidentielle, elle ne veut pas d'un gouvernement resserré autour du FN ou de sa famille. Marine Le Pen poursuit son objectif de ratisser au-delà du FN, d'autant plus que la droite est en mauvaise posture.