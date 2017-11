À l'Élysée, l'équipe d'Emmanuel Macron a le melon

publié le 22/11/2017 à 09:59

Elle n'a visiblement pas la langue dans sa poche. À en croire le Canard Enchaîné, Évelyne Richard, celle qui s'est occupée pendant 48 ans des voyages présidentiels à l'étranger, n'a visiblement pas beaucoup apprécié ces derniers mois passés à l'Élysée. À l'entendre, le camp Macron a le melon. "Normalement, aurait-elle confié, la grosse tête des victorieux se dégonfle en quelques mois. Là, ça dure... En plus de 40 ans passés à l'Élysée, j'en ai vu des arrogants, mais à ce point-là, jamais..." Fin de citation. Propos cash de la part de celle qui, malgré la très forte insistance des éditeurs, refuse de raconter ses mémoires sur papier.



On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et bien c'est faux. Enfin, pas toujours vrai... C'est ce qu'on apprend ce matin en lisant La Croix. Selon une étude publiée par le quotidien, 60% des enfants de 6 à 8 ans mentiraient occasionnellement, 20% fréquemment. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal, "le mensonge est même bon signe", explique Olivier Mascaro, psychologue et chercheur au CNRS, "car il met en jeu toutes sortes de mécanismes psychologiques essentiels, comme la compréhension des croyances d'autrui et les stratégies de communication".

3 mensonges en 10 minutes

Attention toutefois à ne pas tout laisser passer, "aux mensonges blancs, disent les spécialistes, ceux du genre 'merci, j'adore ce cadeau' même si votre enfant l'a déjà". Gare en revanche aux mauvais mensonges, ceux par exemple qui mettent en danger. "Face à eux, pas question pour autant de se fâcher trop souvent", explique Christophe Carré, auteur de Caprice, chantage et mensonge, "le mensonge est en lui, même un moment de vérité, votre enfant cherche à vous dire quelque chose."



Pas question de trop se fâcher non plus, car nous les adultes ne sommes pas en reste, loin de là même. Les 10 premières minutes de toute rencontre seraient en effet ponctuées d'au moins 3 mensonges, 3 en 10 minutes ! Pire encore, selon une autre étude, toujours publiée dans La Croix, nous mentons en moyenne deux fois par jour. Le quotidien ne précise pas si ce sont de petits mensonges, les fameux mensonges blancs pour être polis ou de très gros.

Hollande savait pour Thévenoud

L'Élysée planche actuellement sur le remaniement. Et ça prend plus de temps que prévu. "Même Édouard Philippe, dit ce matin Le Parisien, semblait incapable de dire quand sortirait la fumée blanche." Alors pourquoi ce retard ? Est-ce parce qu'Emmanuel Macron veut une fois encore montrer à tous qu'il est le maître des horloges ? Ou est-ce parce que c'est en fait plus compliqué que prévu ? À en croire le quotidien, le cas Castaner fait débat, à tous les niveaux. "Le problème, explique une députée la République en marche, ce n'est pas tant qu'il reste au gouvernement, mais le poste qu'il occupe. Vous devez garantir à tous les groupes qu'un secrétaire d'État en charge des relations avec le parlement les écoutera de la même façon. Pas évident quand il s'agit d'un chef de parti."



Des remaniements, lui en a plusieurs à gérer. L'Opinion nous apprend ce matin que François Hollande était bien au courant des problèmes de Thomas Thévenoud avec le fisc avant de le nommer. Au courant dès février 2014, il avait mis son veto une première fois à son entrée au gouvernement. Six mois plus tard, le 26 août 2014, Michel Sapin débarque dans le bureau du président qui lui tend la nouvelle liste. Arnaud Montebourg est viré, même chose pour Aurélie Filippetti et Benoît Hamon. En revanche, il s'étrangle en découvrant le nom de Thomas Thévenoud. "Oui", répond François Hollande. "Il n'a pas réglé ses problèmes ?", demande-t-il, soudain inquiet. "Pas que je sache", murmure Sapin. Trop tard, Jean Pierre Jouyet, le secrétaire général, est déjà dans l'escalier en train de rejoindre le perron de l'Élysée. "Ça s'est joué à quelques minutes", confirme un ancien ministre.

Le gros lot sans rien connaître au foot

À la une de vos journaux également, le "Black Friday". "Une tradition venue tout droit des États-Unis qui est devenue incontournable", nous disent ce matin Les Échos. 79% des Français ont en effet l'intention de profiter de ces rabais, soit sur le net soit en magasin. "Il y a trois ans, explique Emmanuel Grenier, le président de Cdiscount, personne n'en parlait. L'an dernier, nous avons réalisé un record historique des ventes sur une semaine." "Black Friday", vendredi noir en français, est donc venu des États-Unis. Là-bas, depuis 1960, le quatrième vendredi de novembre, celui qui suit thanksgiving, est un jour de soldes. C'est Amazon qui l'a introduit en France et son succès est tel qu'il s'étale désormais sur une semaine. En moyenne, toujours selon les Échos, les Français vont dépenser 187 euros à cette occasion, les deux tiers des sommes dépensées pour les fêtes de fin d'année.



Elle va pouvoir faire de gros, gros cadeaux. Nice Matin nous raconte une histoire incroyable, la belle histoire du jour, celle de cette mère de famille anglaise de 58 ans qui a décroché le gros lot. Sans rien connaître au football, elle a misé 1,70€ sur un combiné de 12 matchs et a remporté 651.000 euros, ça fait rêver ! D'autant qu'elle explique qu'elle a choisi les cases à cocher en fonction, je cite, "de leurs sonorités sympathiques et non de leur cote". Ça fait rêver, et promis ce n'est pas un mensonge.