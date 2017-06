publié le 06/06/2017 à 08:04

"Pour l’heure, nous assistons à une juxtaposition d’images sympathiques, qui contribuent à créer un climat d’optimisme auquel le pays aspire". Dans les colonnes du Parisien, Bernard Cazeneuve avait refusé de porter un regard négatif sur le début du quinquennat, il s'était montré nuancé. Ce mardi 6 juin, l'ancien premier ministre s'est défendu : "Il ne faut pas que les journalistes soient chafouins quand les politiques sont gentils. La communication, ça compte en politique".



Au micro de RTL, celui qui est également passé place Beauvau, a assuré qu'Emmanuel Macron avait "les qualités" pour faire un bon président de la République. "C'est un homme intelligent, il voit le niveau de la menace terroriste, il est conscient du niveau de tension, il sait quelle est la situation... Par conséquent, face à cette réalité, il faut de la solidité, de la densité. Je ne donne pas un conseil, je fais un constat", a-t-il déclaré.

Cependant, Bernard Cazeneuve s'est montré plus critique vis à vis de certains candidats La République En Marche aux élections législatives. "Il y a des gens importants pour la réussite du quinquennat et il y a des gens plus inexpérimentés. Si on veut que cela réussisse, il faut de la nouveauté mais il faut aussi de la densité et de l'expérience", a-t-il ajouté.



Une manière pour l'ancien premier ministre de critiquer les oppositions dans certaine circonscription où un candidat PS est opposé à un candidat REM. "Cela n'aurait pas nui à la majorité de demain qu'on essaye de faire en sorte que tous les talents qui veulent contribuer à la réussite du quinquennat se coalisent les uns avec les autres pour faire en sorte que ce ce quinquennat, soit un quinquennat de réussite", a-t-il assuré au micro de RT assurant que cela était "son souhait".