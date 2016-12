Selon une information du "Point.fr", le président de la République regretterait sa non-candidature. Par ailleurs, il ne devrait pas choisir officiellement de candidat.

Une rumeur enfle depuis quelques jours autour de François Hollande. Il aura suffi d’une légère embellie dans les sondages pour le président de la République et d’un début de campagne un peu chahuté pour Manuel Valls pour que la rumeur voie le jour. À en croire Le Point.fr, François Hollande aurait même confié à l’un de ses visiteurs du soir qu’il "regrette" d’avoir renoncé à être candidat et fait miroiter l'éventualité d'un retour dans le bain : "Vous aurez remarqué que je n’ai pas annoncé mon retrait de la vie politique".



Pourtant les fidèles de François Hollande n’y croient pas tellement. Et à l’Élysée on dément même catégoriquement ces rumeurs depuis plusieurs jours. "Sa décision n’était pas facile à prendre, elle a été 'prise en conscience' et elle est 'irrévocable'" allait jusqu’à certifier son conseiller en communication Gaspard Gantzer en début de semaine. Difficile d’être plus clair. Même si on sait désormais à quel point François Hollande est secret, même pour ses plus proches collaborateurs.



Alors va-t-il soutenir un candidat dans la primaire à gauche ? Il n’est pas parti pour s’impliquer, en tout cas pas officiellement. Il devrait se contenter, lors de ses vœux, de faire une allusion au "grand débat démocratique" qui attend les Français en 2017, d’ailleurs il pourrait difficilement ne pas aborder le sujet du tout, mais il ne faudra pas compter sur lui pour adouber l’un ou l’autre candidat. D’ici au mois de mai il va se concentrer sur la réhabilitation de son bilan, de son image, et sur la défense des "valeurs républicaines", du modèle social français etc. Le président souhaite "bon courage à la gauche et aux progressistes pour relever le gant".



Évidemment tout ça ne l’empêche pas de s’y intéresser. On ne se refait pas. Selon Le Point; il est plutôt déçu par le début de campagne de Manuel Valls. Idem pour Vincent Peillon. Le Canard Enchaîné rapportait des propos du chef de l’État assez peu encourageant : "Il aura du mal à défendre mon bilan".