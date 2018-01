Muriel Pénicaud relativise les tweets injurieux du nouveau porte-parole de REM

publié le 08/01/2018 à 02:49

Malaise au sein du parti d'Emmanuel Macron. Rayan Nezzar, nommé porte-parole de La République en marche jeudi 4 janvier, connaît une prise de fonctions difficiles. L'homme politique voir resurgir d'anciens tweets, publiés entre 2012 et 2013, dans lesquels il insultait des personnalités politiques ainsi qu'au moins une journaliste. La formation politique ne s'était pas encore exprimée sur ces messages compromettants repérés par Buzzfeed, jusqu'à ce dimanche 7 janvier, lorsque Muriel Pénicaud s'est vue interrogée à ce propos.



Dand un extrait du Grand Rendez-vous d'Europe 1, de CNews et des Échos, la ministre du Travail tente de défendre Ryan Nezzar. Celle qui estime que "Les discussions au bistrot, dans les universités ou dans les manif' (...), ce n'était pas forcément mieux", pointe du doigt le fonctionnement des réseaux sociaux : "Je pense que beaucoup de jeunes qui ont 15 ans ou 18 ans aujourd'hui croient qu'ils sont dans une culture de l'immédiateté. Et quand ils chattent, ou quand ils font un tweet, ils croient que c'est pour tout de suite et que ça n'a pas beaucoup de valeur."

Sans excuser explicitement les propos tenus par le porte-parole il y a quelques années, elle tente de mettre ses tweets en perspective : "Quand on a 18 ans et qu'on dit, en gros, des bêtises, qu'après on en prend conscience, qu'on s'excuse, qu'on répare et qu'on ne le fait plus..." déclare-t-elle, avant d'estimer que si on éliminait "toute la classe politique qui a jamais dit une bêtise quand elle avait 18 ans", "on manquerait quand même de politiques".

Remous au sein de REM

Selon Buzzfeed, Rayan Nezzar était étudiant à l'ENA à l'époque de la publication de ces tweets, dans lesquels il qualifiait une journaliste de "pouffiasse", Jean-François Copé de "pute" et Alain Juppé de "fiotte". Le média explique que le porte-parole a supprimé des milliers de tweets après avoir été contacté par ses journalistes. Rayan Nezzar a par ailleurs "présenté toutes (ses) excuses" sur Twitter, samedi 6 janvier. Il évoque des "propos irréfléchis" tenus lorsqu'il "était étudiant".

J'ai tenu des propos irréfléchis quand j'étais étudiant, je les regrette bien évidemment et présente toutes mes excuses pour ces mots qui ont pu choquer — Rayan Nezzar (@Rayan_Nezzar) 5 janvier 2018

Un mea culpa qui n'a pas convaincu François-Michel Lambert, député REM des Bouches-du-Rhône. Moins clément que Muriel Pénicaud, il demande l’éviction de Rayan Nezzar : "Nous devrions accepter d'avoir un tel porte-parole?" s'est-il interrogé sur Twitter, avant de poursuivre : "Je demande à Christophe Castaner de revenir sur cette nomination qui nuit à tout le monde et ne fera que renforcer le FN". Une requête à laquelle le délégué général de La République en marche n'a pas encore répondu.

Après @solere92 et son indécence à garder fonction questeur, nous devrions accepter d’avoir un tel porte-parole ?

Je demande à @CCastaner de revenir sur cette nomination qui nuit à tout le monde et ne fera que renforcer le FN https://t.co/HB4TKN1Pj1 — FM LAMBERT (@fm_lambert) 6 janvier 2018