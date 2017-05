Richard Ferrand : "Je ne suis pas un faux cul"

et AFP

publié le 31/05/2017 à 11:38

Au coeur d'une polémique concernant une location immobilière des Mutuelles de Bretagne, dont il était alors le directeur, impliquant sa compagne, Richard Ferrand s'est défendu de tout favoritisme supposé ce mercredi 31 mai. "Oui je suis un homme honnête", a assuré le ministre de la Cohésion des Territoires, qui s'est vu conforté dans son poste au gouvernement mardi soir par le Premier ministre Édouard Philippe.



"Je ne suis pas un faux cul", a-t-il lancé pour débuter l'interview sur France Inter. "La justice est souveraine, les journalistes posent des questions, j'ai répondu à toutes celles qu'ils m'ont posées", a-t-il dit. Richard Ferrand s'est entretenu lundi avec le président Emmanuel Macron, qui l'a lui aussi conforté. Le député du Finistère n'a pas eu l'intention de lui présenter sa démission. "Je ne le ferai pas pour deux raisons : d'abord j'ai ma conscience pour moi, je ne suis pas mis en cause par la justice de la République que je respecte profondément, et (...) je veux me consacrer aux priorités de mon ministère", a-t-il souligné.

"Tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle est légal, public, transparent, validé par un conseil d'administration qui a d'ailleurs exprimé son soutien", a-t-il dit en référence à la procédure aux Mutuelles de Bretagne. "Ça n'enclenche rien sur le plan légal, j'ai fourni toutes les pièces", a-t-il insisté.