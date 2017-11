publié le 01/11/2017 à 09:32

Faut-il rapatrier et juger les jihadistes français arrêtés en Syrie ? Les Républicains restent fermes sur cette question. Laurent Wauquiez, qui s'était dit "abasourdi" de la présence en liberté de certains jihadistes, a réclamé leur "enfermement immédiat" lors de son passage au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.



Invité de RTL ce mercredi 1er novembre, Éric Ciotti refuse quant à lui le retour des jihadistes. "J'ai toujours défendu le fait que ceux qui ont trahi notre pays, qui se sont engagés pour détruire notre civilisation, ne puissent pas rentrer en France. Je le dis avec la même détermination. Je crois que nous n'avons pas à récupérer ceux qui nous ont trahis", a-t-il lancé.

Selon lui, "le jugement sur les territoires où ils sont allés combattre est plus opportun". "Beaucoup ont la double nationalité et pour ceux-là, je souhaite qu'on leur refuse l'entrée sur le territoire national", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Ce sont des barbares qui ont porté les armes contre les valeurs de la liberté, de l'humanité. On ne doit avoir aucune indulgence et aucune complaisance".

Ciotti dénonce une "forme de naïveté"

Mardi 31 octobre, sur RTL, Gérard Collomb a répondu à Laurent Wauquiez. Si plus de 130 jihadistes revenus en France sont en prison, environ 110 jihadistes se trouvent actuellement en liberté sur le sol français. "Pour ceux qui sont rentrés, je suis inquiet de voir qu'une partie d'entre eux est en liberté. C'est une forme de naïveté de notre démocratie par rapport à cette situation extraordinaire", a déploré Éric Ciotti.

L'État doit faire en sorte que les enfants soient protégés et surveillés Éric Ciotti Partager la citation





S'il ne "doute pas" que cette centaine de personnes est surveillée par la DGSI, comme l'a affirmé le ministre de l'Intérieur, l'élu Les Républicains "préférerait qu'ils soient placés en rétention de sûreté". "Qui peut nier qu'ils représentent une menace ?", a-t-il questionné.



Et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'oublie pas les femmes et les enfants, dont la question se pose régulièrement. "Les enfants doivent être traités de manière spécifique. Il y a des services de protection de l'enfance qui doivent être utilisés car l'État doit faire en sorte que les enfants soient surveillés et protégés".