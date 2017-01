Gifle à Manuel Valls : qu'est-ce que cela dit de notre société?

Les invités reviennent sur l'agression subie par l'ancien Premier ministre lors d'un déplacement à Lamballe.

> On refait le monde du 17 janvier 2017 Crédit Image : Witt/SIPA Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un jeune homme a tenté de gifler Manuel Valls à Lamballe dans les Côtes d'Armor alors qu'il serait des mains. "Il y a ceux qui contestent la démocratie et ceux qui l'incarnent comme les hommes politiques. La démocratie ne peut pas être la violence" a réagi dans la foulée l'ex-Premier ministre. La classe politique condamne ce geste. On se souvient aussi de la gifle portée par François Bayrou à un enfant qui avait tenté de lui faire les poches pendant la campagne de 2002.



Pour Christian Menanteau, il ne faut pas surinterpréter l’événement. "Il faut dire que le Premier ministre a un caractère intense, on a envie parfois d'aller au contact. Il n'ouvre pas spontanément le débat donc le jeune homme essaye de se faire remarquer", fait valoir le chroniqueur. Au contraire, pour Annie Lemoine, ce geste n'est pas anodin et cela veut dire beaucoup de choses sur notre société : "C'est une preuve de la volonté d'exister par l'image qui prédomine désormais". La journaliste se félicite en revanche de la réaction de Manuel Valls "qui a réagi sereinement, calmement". Selon Antoine Leiris "la moindre petite image, le moindre petit buzz, et l'on voit les politiques obligés de se positionner. Notre vie politique tourne autour de ces petits gestes", regrette le journaliste.



On refait le monde avec :

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine,

- Annie Lemoine, journaliste

- Antoine Lieris, journaliste

- Christian Menanteau, chroniqueur économique