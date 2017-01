CONFIDENTIELS RTL - Benoît Hamon, qui a viré en tête du premier tour de la primaire organisée par le PS, pourrait tenir meeting à Lille cette semaine.

Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche 22 janvier du premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. Il aborde le second tour avec un net avantage face à Manuel Valls, grâce au soutien apporté par Arnaud Montebourg. Après l'annonce de sa victoire, le député des Yvelines s'est rendu dans son QG : une péniche située à deux pas du siège du Parti socialiste, dans le VIIe arrondissement de Paris. Au milieu des éclairages tamisés roses et violets, Benoît Hamon est resté là jusqu'à 23h15 à serrer des mains, prendre des selfies et remercier les bénévoles. Il donnait l’impression de ne pas avoir envie de rentrer chez lui.



Un barnum avait été installé devant la péniche pour que ses soutiens puissent s’y restaurer à l’abri du froid et des journalistes, avec un buffet entièrement bio et fait maison. Petit budget oblige (c'est ce que nous a assuré en tout cas quelqu'un de son équipe). C'est là que Benoît Hamon, sur son petit nuage, a longuement répondu aux questions des journalistes. Il est ensuite reparti vers son quartier général où une partie de son équipe en charge de l’organisation et des déplacements prévoyait de se mettre au travail.



Benoît Hamon devrait en principe faire deux meetings, jeudi et vendredi prochains. Le premier, probablement en Île-de-France, en banlieue, là encore essentiellement pour une question de budget ; l’autre, dans une grande ville. "Plutôt une grande ville du Nord", indiquait son directeur de campagne, Mathieu Hanotin, dans un sourire. Rien n’est acté. Mais évidemment, c’est à la ville de Lille que l’on pense, le fief de Martine Aubry.

Dimanche soir, la perspective d’un éventuel soutien de l’ancienne première secrétaire était dans tous les esprits chez les proches de Benoît Hamon. En fin de semaine dernière déjà, Mathieu Hanotin était formel : "Il va bien falloir qu’elle fasse quelque chose. Ça sert à quoi un homme ou une femme politique qui ne parle pas ?"



Certains espéraient aussi recevoir l’onction de l’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. "Elle n’arrivait pas à choisir entre Benoît et Arnaud (sous-entendu Arnaud Montebourg), mais maintenant elle va le faire", espérait un ami de Benoît Hamon.