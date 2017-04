publié le 25/04/2017 à 16:09

TF1 s'offre deux émissions spéciales avec les deux candidats du second tour. À quelques jours du grand débat de l'entre-deux tours, mercredi 3 mai, diffusé sur TF1 et France 2, la première chaîne a bousculé sa programmation à la dernière minute pour recevoir les deux finalistes de cette élection présidentielle.



C'est donc Marine Le Pen, arrivée en seconde position lors du premier tour (21,43%) qui ouvre le bal. Elle est l'invitée de cette émission spéciale d'une heure baptisée Élysée 2017 mardi 25 avril, à partir de 21 heures. Emmanuel Macron, décrit comme le favori de ce scrutin, sera reçu jeudi 27 avril.

Le duo de journalistes vedettes de TF1, Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, sera aux manettes de ce temps fort de la présidentielle découpé en quatre séquences et à suivre en direct sur RTL.fr. Cela fait "quelques semaines" que ce format d'émission était dans les tuyaux, rapporte Le Monde. La première chaîne avait en effet contacté les équipes des cinq principaux candidats pour les préparer à la tenue de ce rendez-vous. Les deux candidats présents au second tour ont confirmé leur présence lundi 24 avril.

Les quatre séquences de l'émission

La première partie de l'émission sera consacrée à des reportages en immersion et en relation avec les préoccupations principales des Français : des ouvriers d'un chantier naval, des retraités à faible revenu et des habitants en milieu rural déserté par les services publics.



Marine Le Pen devra ensuite réagir aux interpellations des téléspectateurs (un infirmier, un producteur de théâtre, un entrepreneur, etc.) enregistrées avant l'émission qui sera, elle, en direct.



C'est ensuite à l'image qu'ont ses électeurs de son parti que va être confrontée la candidate frontiste. Christophe Jakubyszyn, chef du service Politique de TF1, dévoilera une étude réalisée par un institut de sondage et questionnera également la candidate sur la majorité avec laquelle elle pourrait gouverner.



Enfin, Marine Le Pen sera interrogée par Melissa Bell, correspondante de la chaîne américaine CNN en France, pour une séquence consacrée au regard que porte la presse étrangère sur la candidate ainsi que sur sa campagne.