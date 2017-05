publié le 08/05/2017 à 07:32

La victoire est nette et elle sonne comme un sévère camouflet pour Nicolas Dupont-Aignan. Celui qui avait été annoncé par Marine Le Pen comme son futur premier ministre s'est vu désavoué dans les urnes par ses propres administrés. Dans la ville d'Yerres (Essonne), où Nicolas Dupont-Aignan est maire depuis 1995, Emmanuel Macron enregistre un score supérieur à sa moyenne nationale. Avec 68,47% des voix (9.425 votes) en faveur d'Emmanuel Macron contre 31,53% pour Marine Le Pen, les Yerrois ont clairement montré leur désaccord avec le rapprochement patriote souhaité par leur premier magistrat.



Lors du premier tour, les habitants de cette commune avait placé leur maire en tête. Le candidat de Debout la France disposait de 28,62% des voix, suivi par Emmanuel Macron (22,14%), Jean-Luc Mélenchon (16,63%), François Fillon (14,37%) et Marine Le Pen (10,72%).qui n'arrivait qu'à la cinquième place lors de ce premier tour.

"Les idiots utiles du système"

Nicolas Dupont-Aignan, après que plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour protester contre son alliance avec Marine Le Pen après son alliance, a assumé son choix et estimé que les manifestants étaient "les idiots utiles du système", dans un entretien au Parisien. "En démocratie, chacun a le droit de dire ce qu'il pense mais aussi d'appeler à voter pour qui il veut. Les Français ont un choix crucial entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, à la différence de la classe politique lâche et peureuse, j'ai pris ma responsabilité et je l'assume complètement", expliquait-il.

"Tous ces gauchistes qui viennent en bus protester devant ma mairie feraient mieux de protester contre M. Macron, qui va leur faire une loi Travail bis. Ce sont les idiots utiles du système, ajoutait-il. Ayant été réélu à Yerres (commune de 29.000 habitants) avec 80% des voix à trois reprises, il y a forcément des mécontents quant à mon choix du second tour. L'avenir de la France, et pas mon avenir politique, est en jeu. Ce n'est pas un ralliement, c'est un accord de gouvernement sérieux et équilibré". Nicolas Dupont-Aignan demandait que l'on respecte" son "choix" et assurait que son parti resterait indépendant". Il déclarait également ne pas vouloir "démissionner", en dépit de la demande de rendre son mandat, dans un courrier des maires de l'agglomération (Val d'Yerres Val de Seine) dont il est le président.



