Législatives 2017 : "le PS est à la fois décapité et ruiné" pour Alain Duhamel

publié le 15/06/2017 à 19:55

Après avoir péniblement récolté 9,5% des voix au 1er tour avec son allié PRG, le Parti socialiste s’apprête à vivre une défaite historique dimanche 18 juin, pour le second tour du scrutin. Le Parti devrait même battre son triste record de 1993 avec 57 députés à l'Assemblée. "Au premier tour, le Parti socialiste a connu la Berezina, et au second tour il risque Waterloo", lâche Alain Duhamel, à propos d’un parti qui risque "de perdre 80% de ses sortants, une situation inédite".



"Ça touche toutes les catégories de sortants socialistes : les jeunes comme les plus anciens, les fantassins comme les généraux, ça touche même les régions historiques", poursuit-il. "Le PS est à la fois décapité et ruiné", fait remarquer l'éditorialiste : "décapité parce que tous ses chefs ont été battus, et ruiné parce qu’il va perdre l’essentiel de ses ressources".

Au lendemain de cette séquence électorale catastrophique pour le parti à la rose, il distingue quatre catégories de socialistes : "ceux qui sont déjà En Marche, ceux qui, comme Manuel Valls, voudraient rentrer dans la majorité présidentielle, ceux qui veulent être coopératifs comme les Hollandais et ceux qui s’y refusent comme Benoît Hamon". Coincé "entre deux ogres", incarnés par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, l’avenir du Parti socialiste paraît bien incertain.