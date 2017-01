Selon les chiffres communiqués par la Haute Autorité de la primaire, le candidat écologiste obtient 3,83% des voix.

Crédit : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP François de Rugy a voté à Nantes (Loire-Atlanique)

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 20:50

Le candidat écologiste de la primaire de la Belle Alliance Populaire organisée par la gauche obtient 3,83% des voix, selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité. François de Rugy arrive donc en cinquième position derrière Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon mais devant Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias. Il ne sera donc pas au second tour.



Avec des scores respectifs de 36,31% et 31,19%, ce sont Benoît Hamon et Manuel Valls qui débattront mercredi 25 janvier pour tenter de convaincre les électeurs de gauche de voter pour eux au second tour de la primaire, dimanche 29 janvier. Le vainqueur de l'élection sera candidat à la présidentielle en avril et mai prochains.



Le président du parti écologistes! a évidemment mis le thème de l'écologie le nerf de sa campagne telles que l'objectif de 100% d'énergies renouvelables en 2050, la baisse de 25% de la facture énergétique des Français à la fin du quinquennat, une nouvelle loi d'orientation sur les transports ou encore une loi sur l'air réactualisée. François de Rugy a également défendu d'autres proposition comme l'augmentation du pouvoir d'achat en passant par la hausse du salaire net. Il désirait alors une augmentation de 600 euros pour un salaire minimum, de 1.200 euros pour quelqu'un qui touche deux fois ce salaire.