publié le 14/11/2017 à 07:21

Christophe Castaner, seul candidat au poste de délégué général de La République En Marche, est assuré d'être élu facilement à la fin de la semaine. Mais le choix des membres du bureau exécutif provoque un petit peu plus de remous chez les adhérents. Le porte-parole du gouvernement, déjà pas très content d'avoir face à sa liste de candidats au bureau exécutif une liste baptisée Territoires En Marche ! - sur laquelle figurent pas moins de huit députés du groupe REM -, il doit composer ces jours-ci avec les réclamations d'au moins une autre liste représentant la société civile au sein du mouvement.



Lundi 13 novembre, avait lieu au siège de La République En Marche une réunion des représentants de chacune des quatre listes candidates. La liste En Marche Citoyens ! réclame plusieurs choses en vue du congrès du 18 novembre. Notamment que le vote ait lieu à bulletin secret plutôt qu'à main levée. Mais aussi (et c'est sans doute plus gonflé) qu'un débat soit organisé, publiquement ou non, "histoire que chacun puisse défendre ses arguments".

C'est sur l'anonymisation du vote que les représentants de la société civile ont le plus d'espoir d'obtenir gain de cause. il leur suffirait pour cela que 25% des votants le réclament. Or, ils sont déjà plus de 150 à s'être manifestés sur la plateforme interne de REM, sur 750 membres au total du Conseil national. C'est la députée de l'Isère, Cendra Motin, qui se charge de centraliser les déclarations. Sauf qu’entre-temps l'affaire s'est compliquée, puisqu'on leur demande désormais de fournir les copies de pièces d'identité de chaque membre du conseil réclamant un vote à bulletin secret. Et ce à quatre jours du congrès.



C'est à croire qu'on veut leur compliquer la vie et qu'on ne veut pas de vote à bulletin secret ! Ajoutons à cela que même si le quorum était atteint, il n'en faudrait pas moins, le jour du congrès, faire voter les conseillers nationaux à main levée pour savoir si le vote pour les listes doit avoir lieu à bulletin secret. Un comble. Quant à la question de la tenue d'un débat, elle a été écartée lundi d'un revers de la main par la représentante de la liste officielle de Christophe Castaner, la députée de Paris Laetitia Avia.