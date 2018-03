publié le 07/03/2018 à 04:19

Et Nicolas Sarkozy fit la leçon à Emmanuel Macron. Invité au Sénat ce mardi 6 mars, l'ancien chef de l'État a donné son avis - à huis clos - sur la politique du gouvernement, et notamment sur sa réforme de la SNCF, rapporte Public Sénat. D'après les propos des personnes présentes lors de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, ce dernier ne se serait pas fait prier pour commenter la réforme à venir.



Bien qu'il ne soit "pas là pour distribuer les bons et mauvais points" ou pour "s'immiscer dans le débat actuel", comme l'explique l'un des sénateurs à Public Sénat, l'ancien président de la République voulait simplement "témoigner" sur le projet controversé du gouvernement.

"Il a donné des conseils au Président. Il vaut mieux ne pas utiliser le référendum en matière de Constitution", rapporte Philippe Dallier, vice-président LR du Sénat cité par la chaîne en rapport à la réforme constitutionnelle envisagée par Emmanuel Macron.

Et d'ajouter, à propos cette fois de la SNCF : "Il a aussi dit qu’il n’avait jamais eu recours aux ordonnances et qu’il déconseillait au gouvernement de les utiliser". Édouard Philippe avait en effet annoncé, le 26 février dernier, vouloir recourir aux ordonnances pour les "aspects techniques" de la réforme. Et à l'entourage de Nicolas Sarkozy d'insister toutefois : l'ancien chef de l'État s'est bien "retiré de la vie politique".